Oltra dice que si la sentencia de Gürtel condena a las empresas implicadas tendrán que estar "miradas con lupa"

Destaca que ahora hay un control "exhaustivo" en las contrataciones para que "no vuelvan a pasar las cosas que pasaban con la Gürtel"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha instado este viernes a esperar a la sentencia del caso Gürtel sobre la presunta financiación ilegal del PPCV y ver si condena a las empresas cuyos responsables reconocieron los pagos en 'b', en cuyo caso "tendrán que estar miradas con lupa", pero lo que no se puede hacer si no se establece una limitación legal es limitar desde la administración "algo que no ha limitado la legalidad", porque sería "ir en contra de la ley".

Ahora, el control en las contrataciones de la Generalitat "no tiene nada que ver con lo que pasaba con el antiguo gobierno del PP" y en los centenares que hay en marcha "se deja trabajar a los técnicos, se trabaja por algoritmos, no hay ningún político que dé consignas a los técnicos".

"Eso ahora no pasa ni debe volver a pasar nunca más en esta comunidad, no quiero volver a avergonzarme como ciudadana valenciana oyendo a una persona decir que se les decía que o contrataban con esta empresa que es amigo de no sé quién o no vais a cobrar; eso a mí me da vergüenza y a la mayoría de valencianos también", ha dicho, para pedir también que "devuelvan el dinero".