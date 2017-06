Pablo Iglesias anima a CC a presentarse con el PP porque ambos tienen en común "la cercanía con la corrupción"

Con un discurso demoledor, Ana Oramas ha comenzado declarando que siente "indignación" y "vergüenza" al tener que participar en el Congreso en un "acto electoral" de Pablo Iglesias y cree un "escarnio" que quienes hablan "con desprecio" de la vieja política "no tengan el menor problema de usar las instituciones de esa vieja política para sus intereses".

"Dicen que el teatro está en crisis, pero no parece que sea cierto --ha comentado--. Hoy se representa una de las obras más caras: los contribuyentes están pagando una sesión del Congreso absolutamente inútil".

A su juicio, el debate de la moción de censura es "un despilfarro" que no tiene más sentido que el "lucimiento político" de Podemos y Pablo Iglesias. "Y cuando se usan las instituciones para la propaganda, se falta el respeto a los ciudadanos", ha remachado.

La diputada canaria ha recordado que cuando Podemos pudo desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa, sólo absteniéndose para dejar pasar a un gobierno de centro izquierda de PSOE y Ciudadanos, no

quiso hacerlo. "Se negaron por los intereses personales de Podemos, porque apostaban por la destrucción del PSOE --ha apostillado--. Cuando pudo, no quiso y ahora, cuando quiere, no puede".

En su réplica, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha censurado el tono de Ana Oramas y le ha preguntado si no le da "vergüenza" hablar de despilfarro cuando la corrupción del PP ha costado a España unos 48.000 millones de euros.

"Yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas y con ese tonito machista despectivo... --ha replicado la diputada canaria--. Pero es problema suyo y no mío".