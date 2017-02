Ortuzar apela a que PNV y CC sirvan de "acicate" para impulsar cambios en el modelo de Estado

El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortuzar, ha apelado este jueves a que tanto su partido como Coalición Canaria sirvan de "acicate" para impulsar y abrir un debate sobre los cambios en el modelo de Estado.

En una conferencia pronunciada en Tenerife con motivo de una visita a Canarias para estrechar lazos con CC y analizar la crisis territorial en España, ha incidido en que los grandes partidos estatales parece que "no lo van a hacer", y por ello, espera que las formaciones nacionalistas puedan "agitar" conciencias si se abre este nuevo "principio fundacional" de España.

En ese caso, ha comentado que el PNV pediría que se "respetara" a Euskadi y que no hubiera "temas tabú", se aceptara al contrario y se fijaran "consensos duraderos" y no estuvieran al albur del Tribunal Constitucional. "Es como si todos los árbitros fueran del Real Madrid", ha apuntado.

Ortuzar ha reivindicado a Euskadi como "nación" que reclama derechos, y aunque se ha confesado "orgulloso" del estatus alcanzado en Gernika en 1979, no ha ocultado que los vascos "quieren más" pero "no contra nadie".

Ha criticado que hay materias que no se les han transferido o lo han sido de manera "mutilada", y por ello, ha reclamado adecuar su Estatuto de Autonomía "al siglo XXI", que pasa primero por ponerse de acuerdo los propios vascos, con una sociedad "muy plural".

"CUANDO VAS A MADRID ELLOS SE CREEN QUE SON EL ESTADO"

En ese sentido, ha dicho que la nueva ordenación debe "dar cobijo" a todos los vascos, nacionalistas y no nacionalistas, "sin vetos" de los partidos 'españolistas' ni imposiciones de la mayoría nacionalista.

Cree que Canarias también puede jugar un papel en la encrucijada territorial de España, y se ha preguntado si las dos CCAA pueden "aportar" en un proceso de redefinición del Estado, que ha hecho "crisis global" con un "vendaval" sobre la economía.

"Cuando vas a Madrid ellos se creen que son el Estado", ha indicado, al tiempo que ha pedido a CC que luche también por "cambiar las cosas".

En su opinión, el Estado está en una "encrucijada" territorial, y ha remarcado que Euskadi es un país industrializado "en construcción" que quiere "ser dueño" de su futuro y destino, e intenta "bucear" para salir de una crisis económica "horrorosa".

Además, ha comentado que el poder de Euskadi está "en manos" del PNV en un momento "muy difícil" porque hay que tomar decisiones complejas, pero ha subrayado el "momento dulce" de su partido, con mucha representación institucional, aunque sin mayoría absoluta.

Sobre el futuro, ha dicho que hay que superar la crisis económica sin perder la cohesión social porque ha puesto "patas arribas" el modelo económico de la Euskadi, debido a su dependencia de España para canalizar las ventas, cuando el país "se hundió" y el consumo cayó.

Ha apuntado que la crisis ha bajado la recaudación y subido el gasto social, lo que pone en un "aprieto" a la Comunidad, y ha señalado que el concierto vasco no es un privilegio sino un sistema de "riesgo", con la salvedad de que las decisiones se toman en Euskadi.

SALIR DE LA CRISIS PARA SER LIBRES

Ortuzar ha admitido también que los jóvenes salen al exterior muy formados porque el mercado laboral no los puede asumir, y ha señalado que una nación no puede ser libre si los ciudadanos no son libres. "Nadie que esté en paro tiene libertad para decidir lo que quiere ser", ha apuntado.

Tras 50 años de un "túnel negro" en la historia por la acción de ETA y que ha dejado "huellas", ha dicho que hay que dejar "que las heridas sanen". "La convivencia no la hemos conseguido al 100 por cien", ha comentado.

Aparte de la crisis económica, ha señalado que también hay una crisis política "enorme" con posicionamiento "distante" de la población hacia las instituciones "y con razón", ante la multitud de casos de corrupción. "Alguien tiene que abrir un proceso para poner orden y consenso en el desarrollo del Estado", ha destacado.

Sobre los medios de comunicación, ha comentado que es "bastante crítico" con su estilo actual --sin entrar en las condiciones laborales de los periodistas-- porque "sustituyen" el mundo rosa por la política, algo que no pasa en Europa. "Lo que antes era Belén Esteban ahora somos los políticos", ha apuntado.