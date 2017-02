Ortuzar (PNV) dice que es "legítimo" que Canarias quisiera abrir la vía de la independencia

El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortuzar, ha afirmado este viernes que es "legítimo" que Canarias quisiera abrir un proceso de independencia, aunque ha aclarado que "primero" debe haber un "proceso político" donde se analice lo que "los canarios quieren ser".

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el secretario general de CC, José Miguel Barragán, con motivo de una visita a Tenerife, ha comentado que la sociedad canaria es "madura y adulta" como para poder "decidir" su estatus político de relación con el Estado, dejando claro que lo importante es que la vía que se utilice sea por propia decisión.

Ortuzar ha respondido así al ser cuestionado sobre el contenido de su conferencia de este jueves donde se le planteó por parte del diputado del PNC, Juan Manuel García Ramos, la hipótesis de que Canarias acudiera a la ONU a modo de descolonización.

En esa línea, ha dicho que Canarias es un territorio que "fue colonizado" y eso podría abrir esa opción, aunque cree que en la "Europa de hoy" no sería la vía más indicada. "Si el PNC lo ve por qué no lo va explorar, es legítimo, fácil no", ha destacado.

En todo caso, ha insistido en que "hay que poner el carro detrás de los bueyes" y empezar un proceso político en un momento donde se está "manipulando" el debate territorial, porque un referéndum "no es nada ilegal".

"No señalemos el instrumento, sino el contenido, el qué, esa es la clave, que quiere hacer Canarias", ha apuntado.

Barragán, por su parte, ha dicho que CC "nunca" se ha planteado la cuestión del independentismo, aparte de que un posible referéndum debe ser validado en el nuevo Estatuto de Autonomía.

Sobre la relación con el PNV, ha comentado que CC quiere estudiar aspectos orgánicos del partido que pueda implantar en las islas y avanzar en temas de Estado que son "comunes" para cada Comunidad Autónoma, aparte de sellar la confluencia electoral en los comicios europeos y el desarrollo de conferencias o cursos de interés político.