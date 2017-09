Ortuzar (PNV) no ve "justo prohibir el referéndum" catalán y cree que "mandar a la Guardia Civil no es inteligente"

Afirma que la acción del TC ante las cuestiones territoriales vasca y catalana le han hecho perder su crédito como "árbitro"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy ante el proceso catalán no está siendo "la adecuada" y ha advertido de que "no es justo prohibir el referéndum" y que la decisión de "mandar a la Guardia Civil no es inteligente".