Ortuzar lamenta que "se escuchen tambores de recentralización" en el Estado y advierte de que "sería un error gravísimo"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que la "crisis" del modelo territorial no se va a resolver "con recentralización" y, en este sentido, ha lamentado que, en "algunos ámbitos" del Estado, "se escuchen esos tambores", lo que "sería un error gravísimo". Asimismo, ha valorado que la Comisión abierta en el Congreso puede ser "un marco bueno para empezar a hablar", pero ha insistido en que en la actual situación "no hay posibilidades de que los partidos catalanes se sienten".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el presidente del PNV ha insistido en que, "cuando haya un mínimo de sosiego", los partidos tendrán que "colegir que hay una crisis del modelo territorial" porque "los vascos no estamos a gusto, los catalanes no están a gusto y, si preguntamos a otros, probablemente tampoco", debido a la financiación autonómica.

"Si no estamos a gusto nadie, sentémonos en una mesa y veamos cómo podemos mejorar", ha apelado Andoni Ortuzar, que ha precisado que esa mejora "no va a venir por la recentralización". De este modo, ha lamentado, preguntado por la posibilidad de que la situación en Cataluña lleve a una recentralización, que "en algunos ámbitos se escuchan esos tambores" y ha subrayado que "sería un error gravísimo".

Por su parte, ha afirmado que el PNV no desea que "nadie sea más autónomo que lo que quiera", pero ha defendido que ése "no sea el umbral máximo para los que queremos más". "El café para todos es descafeinado", ha criticado.

A su entender, la Comisión que se ha constituido esta semana en el Congreso para abordar la mejora del estado autonómico "puede ser un marco bueno para empezar a hablar", si bien ha advertido de que las condiciones actuales, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, hacen que "no hay posibilidades de que los partidos catalanes se sienten en esa mesa".

Ortuzar ha asegurado el Gobierno de Mariano Rajoy "podía haber hecho otras cosas" antes de aplicar el 155 y hacer que "una autonomía pueda desaparecer en una tarde por una decisión del Senado y de una orden gubernamental. "¿Por qué no actuó el día 25 o el 26, por qué no se llama, por qué no se invita a un diálogo?", ha cuestionado.