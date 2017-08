Oscar Puente no ve un "drama" que Madina y Trevín dejen sus escaños, le preocuparía que se fueran 50.000 militantes

Cree que en el partido hay un nivel de "paz interna" bastante elevado aunque admite que "todavía queda alguna cuestión que pulir"

El portavoz del PSOE y alcalde de Valladolid, Oscar Puente, explica en declaraciones a Europa Press, que no ve como un "drama" que Eduardo Madina o Antonio Trevín hayan dejado sus escaños en el Congreso de los Diputados y aplaude su "coherencia". "El que se vayan dos o tres cargos públicos, o 5 o 10, me preocupa muy poco", asegura al tiempo que precisa que lo importante es que la base del PSOE se ensanche.

El dirigente socialista explica que en los partidos políticos a veces se está en mayoría y otras en minoría y que eso no le obliga a nadie a marcharse. Pero cree que si una persona que forma parte de un grupo parlamentario tiene "una falta de sintonía tal que le imposibilita hacer el trabajo" lo mejor es que se vaya: "no hay que ver eso como un drama".

En el caso de Madina y Trevín, recuerda que ambos han dejado el escaño, pero no el partido, y aplaude la "coherencia" con la que se han comportado.

"El que se vayan dos o tres cargos público, o 5 o 10, me preocupa muy poco", exclama para precisar que "lo importante" es que la base del partido se "ensanche" y cree que eso es precisamente lo que está sucediendo en la actualidad y no solo con la militancia, sino "electoral". En este sentido, afirma que los cargos públicos son "prescindibles": "vamos y venimos, unas veces estamos y otras no". Pero insiste en que "l o importante es que el proyecto se engrandezca y siga adelante".