Oscar Puente atribuye a grupos marginales los ataques al turismo y pide no culpar al Gobierno de España

Limita el problema a Barcelona y pide que le manden a Valladolid los turistas que les sobran: "Les trataremos divinamente"

En una entrevista con Europa Press, Puente ha limitado la acción de actos vandálicos y ha pedido no mezclar los problemas ocasionados por el turismo con los ataques. "No se puede abrir el debate porque unos señores pinchen ruedas de un autobús turístico", señala el portavoz de la Ejecutiva socialista. "Si tiene que haber debate será porque suponga un problema, no porque unos cuantos den rienda suelta a sus pulsiones radicales, perjudicando a turistas o parando autobuses en la vía pública", ha declarado Puente.

Asimismo, ha pedido no generalizar el problema "circunscrito a una zona que recibe muchos turistas" como es la capital catalana, cuando "en el 90 por ciento de los casos" esta actividad no genera conflictos. "Salvo en Barcelona esto no se produce en otros sitios. He estado hace poco en la zona de las Rías Baixas y no se produce, ni en Andalucía", ha ejemplificado el regidor vallisoletano.