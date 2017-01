Ossorio muestra su "inmensa alegría" por la petición de la Fiscalía de archivo de la denuncia de Moñux por acoso laboral

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha manifestado su "inmensa alegría" por la petición de la Fiscalía de que se archive la denuncia contra él de la diputada Elena González-Moñux por acoso laboral, y ha agregado que aceptará lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al respecto.

Preguntado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ossorio ha señalado que ha leído el informe de la Fiscalía y que "lo que hace es desmontar total y absolutamente los argumentos de la señora Moñux para decir que yo la he acosado".

En cuanto al acto de conciliación, convocado para este miércoles, Ossorio ha apuntado que el abogado de González-Moñux, José María Garzón, ha pedido suspenderlo porque tanto él como su cliente "no quieren que hable la Justicia, porque saben que es mentira, que es una acusación falsa".

"Si habla la Justicia va a desmontar toda la operación que desde el primer momento montó por intereses personales", ha afirmado Ossorio, quien ha asegurado que es un "cabeza de turco".

"Yo he tenido que sufrir esas acusaciones, he tenido que sufrir que mi familia me pregunte, que mis amigos me pregunten, que mis conocidos me pregunten, cuando yo sé que simplemente me ha utilizado a mí por un interés profesional y político. Soy un desgraciado que pasaba por ahí", ha agregado.

A su juicio, lo que dijo el abogado de la diputada para justificar la suspensión del acto de conciliación "era lo que dice el abogado de alguien que es culpable". "Le traicionó el subconsciente", ha considerado Ossorio, quien ha destacado que el abogado dijo que su cliente no podía retractarse, dejando entrever que había presentado una "denuncia falsa".

Por otro lado, ha sostenido que si las acusaciones de González-Moñux fueran ciertas esta no hubiera cuestionado la indemnización de 100.000 euros que reclama Ossorio en su denuncia contra ella por injurias y calumnias, y que "discute la cuantía porque sabe que es culpable".

DINERO PARA COMEDORES SOCIALES

A este respecto, Ossorio ha aclarado que ese dinero quiere destinarlo a comedores sociales de la región, al tiempo que ha manifestado que él no quiere ningún dinero de la diputada pero que lo reclama no solo por su "sufrimiento" sino para evitar "acusaciones falsas".

Ossorio ha confirmado que aunque el TSJM archive la denuncia de González-Moñux él seguirá adelante con la denuncia por injurias y calumnias, siendo el acto de conciliación el paso previo.

El diputado no asistirá personalmente al acto de conciliación que se celebrará en el juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, sino que estará representado por su abogado.