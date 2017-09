Otegi acusa al Estado de utilizar los atentados en Cataluña para frenar el 'procés' como hizo con ETA en Euskadi

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al Estado de utilizar los atentados perpetrados el pasado mes de agosto en Barcelona y en Cambrils (Tarragona) para frenar el proceso soberanista, igual que sostiene que hizo con ETA en el País Vasco para "construir un enemigo común".

"La comunidad internacional está conformada por estados, y los estados se ayudan unos a otros, pero los estados no tienen amigos, tienen intereses", ha añadido recordando una famosa frase del ex primer ministro británico Winston Churchill.

En los días que faltan hasta el 1 de octubre, fecha prevista para la celebración del referéndum, ha recomendado "no caer en provocaciones, no perder la sonrisa, no perder la pasión nunca, no desfallecer y tener claro que esta es una batalla larga que al final la labra la gente", y ha vaticinado momentos duros en los que será necesaria la movilización.