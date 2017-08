Otegi afirma que "lo que daña" al turismo es "inflar" las protestas como si fueran "el bombardeo de Pearl Harbor"

Cree que hay "una caza de brujas" contra la IA y dice a los empresarios de Hostelería que hay que "vender identidad nacional y cultural"

La coalición soberanista ha defendido que hay que "vender al exterior", no solo gastronomía y paisaje, sino "identidad nacional y cultural" de Euskadi. Además, ha pedido "condiciones laborales dignas" para el sector. En este sentido, cree que hay una disposición "a colaborar y a llegar a acuerdos" en próximas reuniones que se realizarán más adelante.

Tras insistir en que no desea que haya "incidentes", ha señalado que están convencidos de que hay "sectores que quieren que los haya", y en ellos "no están ni EH Bildu ni Ernai". En esta línea, considera que hay "una especie de caza de brujas", y parece que "la izquierda abertzale no tiene derecho de expresión".