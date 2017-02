PDeCAT y ERC niegan una reunión secreta entre Rajoy y Puigdemont

El PDeCAT y Esquerra Republicana han coincidido este martes en negar que se haya producido una reunión secreta entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, un hipotético encuentro al que ha aludido el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

El líder de los socialistas catalanes ha asegurado en un desayuno informativo en Madrid que tiene constancia de que ha habido contactos "al máximo nivel" y que cree que incluso se ha producido una entrevista entre Rajoy y Puigdemont.

"Ni me consta ni me imagino conversaciones secretas entre la Generalitat y el Gobierno de España", ha señalado el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, al ser preguntado al respecto. Es más, ha insistido en que lo único que le consta es la "negativa real al diálogo" del Gobierno y el "único diálogo" que tienen los independentistas catalanes "es con los tribunales" donde les lleva continuamente el PP.

ICETA BUSCA "ANIMAR EL AMBIENTE"

A su juicio, lo que pretendía Iceta al hablar de esa supuesta reunión secreta es "animar el ambiente" y remarcar "las contradicciones" en las que ha incurrido el PP catalán en los últimos días acerca de que Rajoy estaría preparando una hipotética oferta a la Generalitat.

En la misma línea se ha pronunciado al portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà. "No me consta y estoy convencido de que no se ha producido", ha dicho, respecto a la supuesta cita entre el mandatario español y el catalán.

Y, como Homs, se ha referido a las declaraciones del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló, sobre esa posible nueva propuesta del Ejecutivo de Rajoy después, "desmentidas" por el líder del PP catalán, Xavier García Albiol.

En cualquier caso, Tardà ha avisado de que no se puede pensar "estúpida o ingenuamente" que los catalanes se van a conformar con que el Gobierno central empiece a cumplir algunos de los 46 puntos que Puigdemont reivindicó ante Rajoy, y ha dejado claro que el objetivo va a seguir siendo convocar la consulta en septiembre.

"Estamos dispuestos a negociar la pregunta, el calendario y los procedimientos, pero también deben saber y el Gobierno lo sabe, que si no quieren negociar de igual manera vamos a convocar el referéndum", ha zanjado.