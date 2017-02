PDeCAT dice que el plan de Rajoy contra el referéndum confirma su "postureo" sobre dialogar

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha asegurado este miércoles que el plan de medidas jurídicas y coercitivas del Gobierno central para evitar el referéndum de independencia demuestra que la oferta de diálogo del presidente Mariano Rajoy era "postureo".

En declaraciones tras participar en la reunión del Pacte Nacional pel Referèndum, ha criticado que Rajoy esté dispuesto a "hacer cualquier cosa que esté en sus manos para impedir la democracia" y ha calificado de puro marketing sus invitaciones al diálogo.

Ha contrapuesto la unidad y la transversalidad de la reunión del Pacte pel Referèndum al hecho de que el Gobierno central "esté dispuesto a precintar" urnas, en referencia a la previsión de Rajoy de precintar los colegios electorales si es necesario.

Pese a eso, Pascal ha asegurado que el Govern y el PDeCAT se volcarán en que se celebre el referéndum "y se haga bien" antes de septiembre, y ha añadido que no se ha hablado de avanzarlo.

Tampoco se prevé posponerlo como piden algunos sectores del Pacte hasta lograr un mayor consenso social: "El encargo de los ciudadanos no es que el proceso dure para siempre. [...] Puigdemont dijo que la fecha sería como máximo en septiembre de este año y es el momento idóneo y trabajamos en esta línea".

Pascal también ha defendido que la transversalidad del Pacte es clave porque une muchas sensibilidades para que los catalanes puedan votar, y ha defendido que sus miembros "seguirán sentados en la mesa del diálogo hasta el final" por un pacto con el Estado.

De hecho, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado antes de la reunión que algunos miembros del Pacte no creen en el referéndum pactado, y Marta Pascal ha asegurado que el PDeCAT no se da por aludido por estas declaraciones: "Puigdemont ha ido a Madrid y yo misma he hablado muchas veces de la vía escocesa como la más deseable".

Ahora bien, ha avisado de que "si no hay manera de acordar, es evidente que este país puede tener perfectamente la capacidad de organizar un referéndum dentro de sus márgenes de legalidad" y siguiendo los estándares internacionales.