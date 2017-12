El portavoz del PDeCAT en el Senado favorable a que Cataluña vuelva a foros como la Conferencia de Presidentes

Pide al Gobierno abordar los otros 45 puntos que Puigdemont presentó a Rajoy, al margen del reférendum: "La gente sigue viviendo"

Y subraya que tras las elecciones debe haber diálogo entre Moncloa y la Generalitat. "Entiendo que (el presidente) Mariano Rajoy diga 'no quiero la independencia', no digo que se reúna y diga que sí, sino que se reúna. Creo que hablando se entiende la gente y se pueden buscar salidas" a la crisis política en Cataluña.

No obstante, Cleries supedita este regreso a las mesas comunes a que haya encuentros bilaterales "al máximo nivel" y "encontrar una salida". "No empezar por sentarnos en todas las mesas porque eso sería decir que has renunciado a todo y nosotros no renunciamos a nada", reitera.