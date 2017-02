El PDeCAT pide que comparezcan todos los que llamen a la comisión sobre la 'Operación Cataluña'

Pascal defiende debatir esta cuestión en el Parlament dado que la Fiscalía "mira hacia otro lado"

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha reclamado este lunes que comparezcan en la comisión de investigación sobre la 'Operación Cataluña', que impulsa JxSí en el Parlament, todos los que pidan que den explicaciones por "respeto a la vida parlamentaria".

"No tendría sentido que los que se ponen bajo la bandera de la Constitución, y que dicen que en Cataluña no se puede dar la voz a la gente porque la Constitución lo niega, digan que no quieren ir si se consideran demócratas", ha sostenido en rueda de prensa.

JxSí prevé citar a declarar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz; el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas; la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y los comisarios de la Policía José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas, entre otros.

"Si te llaman a comparecer, debes hacerlo, y creo que no hay excusas sobre este tema", ha subrayado Pascal, tras recordar que, según informaciones publicadas la semana pasada por el diario 'Público.es', Camacho y Moragas y el polémico almuerzo en el restaurante La Camarga de 2010 están en el origen de la 'Operación Cataluña'.

Por ello, Pascal ha confiado en que otros grupos apoyarán la iniciativa de JxSí y ha defendido la vía de la comisión de investigación en el Parlament, y más cuando "la Fiscalía mira hacia otro lado" en esta cuestión.