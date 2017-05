El PDeCAT pide fecha y pregunta del referéndum sin excluir la vía pactada

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha pedido al presidente del Govern, Carles Puigdemont, que fije cuanto antes la fecha y la pregunta de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, sin que eso suponga cerrar la puerta a un pacto con el Estado.

"Que hoy no estén no ayuda a que nos vayamos acercando a dar apoyo. No lo tenemos decidido pero, si no hay voluntad del referéndum, estamos mas bien lejos", ha añadido.