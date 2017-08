El PDeCAT se abre a replantear su papel en el pacto antiterrorista si hay "confianza recíproca"

Lluís Guinó critica que hayan tenido que pasar atentados para tratar el acceso de Mossos a Europol

El vicepresidente primero del Parlament y uno de los hombres fuertes del PDeCAT, Lluís Guinó, ha abierto la posibilidad de que el partido pueda replantar su posición sobre el pacto antiterrorista, que no firmaron en su momento, si "hay buena voluntad y confianza recíproca" con el Gobierno central.

A su juicio, no tiene sentido que haya falta de colaboración y coordinación entre administraciones en este ámbito, por lo que ha llamado a la reflexión y ser más activos en la prevención de atentados como el de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

También ha reivindicado que unas buenas relaciones entre Estado y Generalitat deben mantenerse pese a que falte poco más de un mes para el referéndum del 1 de octubre: "Es una exigencia de la ciudadanía. La gente dijo que no tenía miedo y quiere unidad, coincidencia, colaboración y coordinación".

Tras reafirmar que no fue un error no firmar el pacto antiterrorista en su momento, alegando que había un contexto absolutamente diferente, ha reclamado la necesidad de que los Mossos accedan directamente a la información de la Europol, y más cuando en Cataluña hay una concentración más importante de salafistas: "Es indiscutible que hasta ahora, esta información no ha sido compartida directamente a los Mossos".