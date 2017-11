El PDeCat pide que la causa de los consellers cesados se traslade al Tribunal Supremo

El coordinador del PDeCat, David Bonvehí, ha pedido que, al igual que la presidenta del Parlament cesada y los miembros de la antigua Mesa del Parlament, las causas contra el vicepresidente y los consellers del gobierno autonómico cesado sea examinada en el Tribunal Supremo, en lugar de en la Audiencia Nacional.

"Estamos deseando que la justicia y que el Tribunal Supremo se quede con toda la causa que se está haciendo en la AN y que los consellers del Govern tengan más posibilidades de ser dejados en libertad", ha manifestado tras conocer la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de dejar en libertad bajo fianza a cuatro de los cinco ex miembros de la Mesa; de dictar prisión eludible bajo fianza a Carme Forcadell; y dejar en libertad sin medidas cautelares al diputado y ex miembro de la Mesa, Joan Josep Nuet.