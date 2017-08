El PI-Propuesta para las Islas ve "precipitada y arriesgada" la subida del impuesto turístico en Baleares

El PI-Propuesta para las Islas ha asegurado este jueves que considera "absolutamente precipitada" y "arriesgada" la decisión anunciada PSIB, MÉS y Podemos de aumentar el importe del impuesto turístico a partir del año que viene.

Según ha señalado la formación en un comunicado, incrementar esta tasa es una posibilidad que desde El PI no descartan "pero no ahora, cuando el impuesto todavía no se ha consolidado y cuando era más necesario mejorar el destino y el reparto de los fondos provenientes del impuesto turístico".