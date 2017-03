PNV dice a Alonso que pida perdón por las "inaceptables, insultantes y vergonzosas" declaraciones sobre Urkullu

Advierte al Gobierno central de que el problema de Cataluña "va a seguir ahí" aunque "haga como el avestruz y meta la cabeza bajo tierra"

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate, ha calificado de "inaceptables, insultantes y vergonzosas" las declaraciones del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, en las que instaba al lehendakari, Iñigo Urkullu, a dejar de "actuar como portavoz de ETA", y ha solicitado que "pida perdón" porque "está fuera de lugar" y "no tiene un pase hacer denuncias así".

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Ituirrate se ha referido así a las declaraciones del presidente de los populares vascos, que este pasado martes instó a Urkullu a dejar de "actuar como portavoz de ETA" y rectificar su propuesta en materia de penitenciaria porque "no es de recibo que un día se anuncie la operación propagandística de desarme y, al día siguiente, el Gobierno vasco pida que haya un acercamiento de los reclusos".

El parlamentario del PNV ha asegurado que el lehendakari "ha demostrado de sobra su compromiso con los derechos humanos, la paz en este pueblo y las víctimas y su postura contraria a la actividad de ETA, y no sólo desde que es lehendakari, sino en la larga trayectoria política anterior".

"Esas declaraciones son totalmente inaceptables, insultantes a nivel personal y político, y vergonzosas. No tiene un pase que Alfonso Alonso haga una denuncia así, y creo que lo primero que debería hacer es pedir perdón y retractarse de esas declaraciones. Está completamente fuera de lugar, y es que Alfonso Alonso y el PP vasco son agentes que están fuera de juego, más fuera de juego incluso que los gobiernos español y francés", ha asegurado.

De esta manera, ha destacado que Urkullu, el Gobierno vasco y la mayoría de los partidos políticos y la sociedad vasca lo que han dejado claro es que el desarme de ETA debe realizarse "de manera unilateral, sin contrapartidas ni negociación", y que "lo que no se puede hacer es enredar con denuncias falsas y realizar declaraciones totalmente insultantes".

Asimismo, ha manifestado que es "aún más difícil de entender" que el PP vasco "un día se vista con la pluma de la paloma y que, al día siguiente, muiestre los dientes del lobo". "Así es imposible tener una normalidad política y relaciones políticas normales con el PP, porque, a fin de cuentas, no sabemos qué es el PP, si el PP es el Antón Damborenea de hace dos días, o el Alfonso Alonso de ayer", ha afirmado.

Iturrate ha asegurado que, si el tema del desarme de ETA se lleva a la disputa política, "aumentan los riesgos, y nosotros no estamos dispuestos a eso", ya que, según ha dicho, el desarme de ETA "es un momento que hemos deseado muchas veces y no le vamos a poner trabas".

"Tenemos un compromiso, y es que las instituciones vascas apoyen y ayuden este proceso, y que ETA dé ese paso unilateralmente, por su propia decisión y sin ningún tipo de contrapartida o negociación", ha reiterado.

CATALUÑA

Por otro lado, Iñigo Iturrate ha reivindicado que "los problemas políticos se deben solucionar por vías políticas", y ha advertido al Gobierno español de que, aunque "dé la espalda y haga como el avestruz, meter la cabeza bajo tierra" con la situación en Cataluña, "el problema va a seguir ahí".

El parlamentario del PNV ha destacado que, "si no hay diálogo y debate entre diferentes, va a ser imposible hacer frente a cualquier problema político, y eso es lo que está ocurriendo en Cataluña".

"En Cataluña hay un problema, igual que en Euskadi, sobre cómo adecuarse en el Estado y sobre la nacionalidad, y el Gobierno de Madrid y el Estado dan la espalda a ese problema. Mientras suceda eso, el problema va a seguir ahí. El Gobierno español y el Estado tienen ahí una asignatura pendiente y creo que se le debe pedir que utilice la política para dar solución a los problemas políticos", ha afirmado.

Asimismo, el parlamentario del PNV ha indicado que "negar la negociación desde el principio y en general, poco tiene que ver con la política", ya que, en su opinión, "el debate y el acuerdo son instrmentos imprescindibles para la política".

"Y afirmar que que no hay que decir y que no hay nada de lo que hablar, es dar la espalda a los problemas, hacer como el avestruz, meter la cabeza bajo tierra y que el problema pase. Pero los problema no desaparecen así por así, y ahí siguen las reivindicaciones nacionales de Cataluña, Euskadi y Galicia. Esas nacionalidades ahí van a seguir hoy y mañana, y España tendrá que dar una respuesta a ese problema", ha concluido.