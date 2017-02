PNV afirma que la postura de De Andrés sobre la presencia de Policía y Guardia Civil en Euskadi "es un despropósito"

EH Bildu pide su "salida" de Euskadi y PP censura que el PSE "haya claudicado" en la defensa de ambos cuerpos

El PNV ha asegurado que la postura del delegado del Gobierno en el País Vasco respecto a la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Euskadi es "un despropósito" y ha instado a la readecuación de los efectivos de ambos cuerpos "con la ley en la mano".

Mientras, EH Bildu ha vuelto a pedir su "salida de Euskadi" y Ekarrekin Podemos ha llamado a "ajustar" sus funciones a la vez que ha criticado la elevada "ratio policial" por habitante. El PSE cree que, con una nueva situación política "más tranquila y normalizada", no hay "excusas" para una readecuación policial y el PP ha acusado a los socialistas de "claudicar" en la defensa de la Policía y la Guardia Civil.

De Andrés afirmó este pasado viernes que la Policía Nacional y la Guardia Civil "seguirán garantizando la seguridad de los ciudadanos en Euskadi". Su manifestación se realizó un día después de que el Parlamento vasco aprobara un acuerdo de PNV, PSE-EE y Podemos en el que se solicitaba la "adecuación del número de efectivos" las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El delegado del Gobierno ya había defendido recientemente la presencia en Euskadi de ambos Cuerpos, y había llegado a solicitar el envío de más efectivos al País Vasco

En declaraciones en Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, se ha mostrado convencido de que "es un despropósito lo de Javier de Andrés", y ha puntualizado que lo que reclamó el Parlamento vasco es "que se cumpla el Estatuto", en el que se habla de la Ertzaintza "como una Policía integral".

Además, ha recordado que "en un momento muy álgido" de la lucha antiterrorista, en 1989, se produjo un acuerdo "de limitación de servicios" en el que se establecieron las funciones de cada cuerpo policial. Tras destacar que la Ertzaintza es una "policía integral" ha dicho que en el acuerdo se entendía que "la Policía española y Guardia Civil tendrían, a los efectos, unas competencias residuales".

Según Egibar, "ésa no es la realidad que está viviendo la ciudadanía vasca" porque existe "una natural resistencia por parte del Gobierno español a cumplir, no solo la previsión estatutaria, sino lo que ese acuerdo de habilitación de servicios indica".

Por ello, "con la ley en la mano", la Cámara autonómica ha emplazado a la Junta de Seguridad, que debiera reunirse "para adecuar este tipo de funciones", a que "en un año, se establezcan los criterios de readecuación" de los efectivos de las distintas fuerzas policiales.

EH BILDU

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha asegurado que este debate "está agotado" porque "solo hay una respuesta lógica a la situación", pese a que "algunos, por razones políticas, se empecinen en no hacer caso a lo que es evidente". Para Casanova, en la actualidad, la presencia de Policía y Guardia Civil "es absolutamente desproporcionada y sobredimensionada".

"Las FCSE tiene que salir de este país, en una primera fase adecuarse a las competencias que les deja el Estatuto, que son residuales, y en una segunda fase abordar un cambio jurídico para que se pueda llegar a una salida plena", ha indicado.

Para Casanova, desde el punto de vista técnico o policial, "no habría debate" al respecto, y "si algunos se empeñan en que siga habiendo aquí una presencia desproporcionada de las FSE es por razones extratécnicas y extrapoliciales".

Según ha apuntado, Euskadi tiene una de las ratios más altas de Europa de policía por habitante, "un despropósito desde el punto de vista técnico". Además, ha apuntado al elevado coste de unos Cuerpos "sin función".

Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha censurado la existencia de una ratio policial por habitante "excesivamente elevada" cuando existe "una Policía vasca integral" que "debe" ejercer sus funciones. En su opinión, es "muy fácil" si existe "una voluntad política" realizar "una adecuación pactada y ordenada".

Martínez ha añadido que Podemos Elkarrekin no rechazaría que las competencia de Policía y Guardia Civil "fueran transferidas a la Ertzaintza".

Ha criticado, por ello, que se pida "más presencia" de la Policía y la Guardia Civil, "cuando hay un cuerpo propio", y que exista una resistencia a convocar la Junta de Seguridad para abordar un plan de readecuación pactada. De esta forma, el Cuerpo mayoritario, "muy mayoritario", sería la Ertzaintza.

PSE Y PP

El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, ha advertido que "es importante recordar que si en esta país existe un número muy importante de Policía, más de la que correspondería", es porque "se mataba, se asesinaba y extorsionaba y era necesaria la presencia y el refuerzo de la policía para defender a los ciudadanos en sus libertades". "Un recordatorio que Bildu no hace ni va a hacer en mucho tiempo, me temo", ha asegurado.

Pastor ha insistido en la existencia de una situación "de anormalidad democrática tremenda" en la que se encontraba "amenazada una parte muy importante de la población vasca".

También ha instado a no fijarse "excesivamente" en las ratios europeas, por las que Euskadi debería contar solo con 6.000 agentes (2.000 menos de los computados como necesarios para la Ertzaintza).

Ha considerado que la moción aprobada en el Parlamento es "muy ponderada", habla de "adecuación" y "en la mayoría de los casos significará que vayan desapareciendo determinados efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional y sean sustituidos por la Ertzaintza".

"Hemos llegado a un momento de una situación política más tranquila, más normalizada, ETA ya no mata y ya no hay excusas que justifiquen que no se puede poner en marcha en la Junta de Seguridad el informe necesario para hacer la readecuación", ha señalado.

La parlamentaria del PP vasco Laura Garrido ha advertido de que "no se puede ir en contra de la ley y del marco jurídico constitucional" y ha indicado que "las ratios de mayor seguridad" en Euskadi están "directamente relacionados son el número de policías y la colaboración de distintas policías". "Nosotros desde el PP apoyamos sin fisuras a cualquiera de ellas", ha dicho.

Por otra parte, ha criticado la "deriva" del PSE en esta cuestión, que "va de la mano de otras fuerzas políticas con las que antes no iba". "El hecho concreto es que el PSE, con eso de que está ahora en un Gobierno de coalición con el PNV, en el que se ha repartido una serie de carteras, ha claudicado en sus posiciones tradicionales, y una de ellas es la defensa de la CFSE pidiendo su ajuste y su repliegue", ha concluido.