PNV pide a la IA que "ponga freno" a las protestas de Ernai contra el turismo porque "no es un problema en Euskadi"

El presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, ha negado que el turismo "sea un problema" en Euskadi, y ha pedido a la izquierda abertzale que "ponga freno" a los actos de protesta promovidos por Ernai, juventudes de Sortu, que se ha "enganchado" a los ataques de Cataluña.

"Fue contundente en sus primeras declaraciones diciendo que no apoyaba este tipo de manifestaciones y no estaba de acuerdo con ese tipo de reivindicaciones que estaba haciendo su rama juvenil, pero, después ya, en diferentes manifestaciones he visto que ya está justificando", ha añadido.