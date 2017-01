PNV niega que Ortuzar se haya reunido con Rajoy y cree que sería "un disparate" vincular presos a la negociación de PGE

El EBB del PNV ha negado que el líder jeltzale, Andoni Ortuzar, se haya reunido el pasado mes de diciembre con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y cree que sería "un disparate" vincular la reclamación del acercamiento de los presos a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que, según ha asegurado, ni siquiera ha comenzado.

De esta forma, la formación jeltzale ha querido desmentir "rotundamente" la información publicada por un medio de comunicación en la que se asegura que Ortuzar y Rajoy se reunieron en La Moncloa en el puente del pasado mes de diciembre y que el acercamiento de los presos entra en la negociación entre el PNV y Ejecutivo del PP.

Fuentes de la dirección jeltzale han asegurado que no se ha producido ese encuentro del presidente del EBB con el máximo representante del Gobierno español, ni el tema de los reclusos de ETA es objeto de una negociación que ni siquiera ha empezado.

El PNV manifestado que, cuando les llamen para iniciar un proceso negociador, asistirán al encuentro porque los jeltzales están dispuestos a reunirse con todos y, además, considera que sería "una buena señal" que esa reunión se produjera. No obstante, ha apuntado que ésa "no es la realidad" y esa cita no se ha celebrado.

Fuentes de la formación dirigida por Andoni Ortuzar han señalado, en declaraciones a Europa Press, que "ojalá fuera cierto" que el PP "se aviene a hablar" del tema de presos, pero han asegurado que el PNV no lo va a vincular a una negociación presupuestaria.

Para la formación jeltzale, esta reclamación debería tratarse en "otro ámbito de diálogo, de negociación o de acuerdo", y tendría que ver más con conversaciones entre los Gobiernos que entre los partidos.

En todo caso, el PNV ha insistido en que no se ha abierto la negociación con los populares y ha afirmado que, en todo caso, no vincularán la cuestión de los reclusos con las cuentas públicas. "Sería un disparate", ha asegurado.

El EBB ha reiterado que lo que reclaman al PP es "un cambio de actitud", el cese de "los ataques al autogobierno", un acuerdo sobre el Cupo y sobre el Tren de Alta Velocidad (TAV), y una tarifa eléctrica "justa para la Industria vasca", entre otras cuestiones.