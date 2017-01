PNV cree que Rajoy irá a elecciones sino consigue pactar Presupuestos con el PSOE o en su defecto con PNV y CC

Reclama una relación bilateral para, posteriormente, asistir a "foros multilaterales" como la Conferencia de Presidentes

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado hoy que Mariano Rajoy irá a elecciones si no consigue pactar los Presupuestos con el PSOE, que es su primera opción, o, en su defecto, con el PNV y Coalición Canaria.

En una entrevista concedida a ETB-1, recogida por Europa Press, Ortuzar ha abogado por que se establezca una relación bilateral entre Euskadi y el Estado, para poder, posteriormente, asistir a "foros multilaterales", como la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada este martes en Madrid, a la que no ha asistido el lehendakari, Iñigo Urkullu. Además, ha apuntado que lo importante no es la fecha en la que se celebrará una reunión entre Urkullu y Mariano Rajoy, sino saber si se ha cambiado "el chip" y si pueda ser posible el acuerdo.

El dirigente del PNV ha afirmado que su partido se encuentra en una posición "bastante cómoda" en Euskadi y que no necesita al PP como socio, mientras que, en Madrid, "la necesidad está en Rajoy, si es que la tiene, porque tiene que aclararlo", ya que, en su opinión, el presidente del Gobierno mantiene "tres hipótesis".

"Creo que, en estos momentos, en su comodidad en Madrid, el PP maneja tres hipótesis distintas. Por un lado, está firmar un acuerdo con el PSOE, que creo que es su prioridad, y si es posible o no lo dirá el PSOE. Por otro lado, si eso no sale, querrá un acuerdo con nosotros y con los canarios, y con eso tiene una mayoría justa, y como tercera hipótesis, que creo que es la que manejan los de Montoro, está ir a las elecciones, si las condiciones no son buenas para el PP", ha explicado.

Asimismo, el presidente del EBB ha manifestado que, "aunque parezca raro", Rajoy quiere "un PSOE recuperado", y que, para eso, "se necesita tiempo", mientras que, "para los partidos de la nueva política, a saber qué influencia tiene el tiempo".

LA ESPAÑA DE LAS DOS VELOCIDADES, TAMBIÉN EN EL PSOE

En este sentido, Andoni Ortuzar ha afirmado que, aunque no le gusta demasiado hablar sobre las cuestiones internas de otras formaciones políticas, y tras mostrar "un total respeto" al proceso interno que vive el PSOE, "se evidencia" que en él "hay dos modelos o proyectos de partido de cara al futuro" y que "las que destacan son las disputas o diferencias sobre la territorialidad".

"Son críticos ante la labor de la Gestora Cataluña, Euskadi, Valencia y Galicia un poco, es decir, las periferias, mientras que el apoyo más firme de la gestora está en el sur. Eso significa que la España de las dos velocidades también está presente en el PSOE", ha asegurado.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES: RAJOY NECESITABA UNA FOTO

En cuanto a la Conferencia de Presidentes, el representante jeltzale ha indicado que "la prioridad" fue "lograr un foto", ya que, en su opinión, "tras cuatro años duros en los que no ha hablado con nadie y ha roto puentes con todos", el presidente del Gobierno "necesitaba una foto distinta y otro gesto para representar que su situación política está cambiando".

En cuanto a los contenidos, Ortuzar ha afirmado que, por un lado, se trató el tema de la financiación autonómica, "en la que nosotros no tenemos nada que ver, porque nuestro camino es diferente", y que, en lo referente a otros asuntos, "fue un primer intento y se quedaron en los superficial".

"Quitando la financiación autonómica, lo que se hizo sobre otros temas fue una tertulia. Está bien hablar entre diferentes para cruzar puntos distintos, pero lo de ayer no va a tener ninguna influencia de cara al futuro, por lo menos a corto plazo. Por lo tanto, la vicepresidenta está sacando demasiado rendimiento a la reunión, cuando, en nuestra opinión, los resultados son más modestos", ha declarado.

Tras destacar que no renuncian a participar en dicho foro, ha recordado que Juan José Ibarretxe ya estuvo cuando era lehendakari "sin ningún problema", aunque ha señalado que "los bueyes deben estar por delante del carro".

"¿Y quiénes son aquí los bueyes? La bilateralidad. Hay que establecer y materializar una relación bilateral entre Vitoria y Madrid y, una vez materializada y fortalecida esa bilateralidad, será posible acudir a foros multilaterales", ha asegurado.

REUNIÓN URKULLU-RAJOY

Ortuzar ha asegurado que desconoce cuándo se va a celebrar la reunión entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque ha destacado que lo más importante no es la fecha del encuentro, sino "con qué voluntad se sienta cada uno a la mesa", si se ha cambiado de "chip" y si "es posible el acuerdo".

El líder jeltzale ha afirmado que, cuando ambos mandatarios mantengan dicha reunión, "si es que la hay, porque hay que confirmarla", espera que no sea la última, "sino la primera con otro chip", y que lo más importante será ver "si ha cambiado el clima de cara al futuro y si es posible el acuerdo, el entendimiento y el diálogo, que hasta ahora no ha sido posibles".

"Lo más importante no es poner una fecha u otra, sino con qué intenciones y con qué voluntad se acude a esa reunión. Hasta ahora no sé cuantas reuniones han mantenido el lehendakari y Rajoy, y no han servido para nada. Por lo tanto, lo más importante no es cuándo va a ser, si esta semana o la próxima, sino con qué voluntad se sienta cada uno a la mesa", ha reiterado.