PNV cree que Rajoy debe "levantar cuanto antes el 155" y los políticos catalanes "leer los tiempos inteligentemente"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que el Gobierno central debe "levantar cuanto antes el artículo 155" y ha instado a los agentes políticos catalanes a tener "resolución y leer los tiempos inteligentemente". Asimismo, ha censurado la "decisión absurda" de mantener a exmiembros del Govern en prisión.

"Me parece que esto es rizar el rizo y no tiene ningún sentido", ha manifestado Estaban, que ha considerado que la prisión provisional "está para otro tipo de delitos" y no para asuntos como éste con "contenido político, al que la prisión no va a contribuir a solucionarlo, sino todo lo contrario". A su entender, los jueces "no pueden abstraerse de la situación real, la situación política".