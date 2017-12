El PNV aconseja al Gobierno no precipitarse con los Presupuestos para 2018 y saber "leer los tiempos"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha aconsejado este martes al Gobierno que no se precipite con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y que sepa "leer los tiempos y las posibilidades" que se pudieran abrir con los grupos parlamentarios.

En todo caso, el dirigente jeltzale sí ha desvelado que ha trasladado a Montoro que no presente ahora el proyecto de Presupuestos porque el PNV no va a entrar siquiera en las conversaciones, mucho menos con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Esteban ha recordado que, al no haber un nuevo proyecto, las cuentas de 2017 se prorrogarán automáticamente el 1 de enero. "A partir de ahí si van a presentar o no, no lo sé, y no voy a adelantar acontecimientos", ha apostillado.