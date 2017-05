El PNV asegura que no "hay ninguna novedad" sobre el acercamiento de presos de ETA

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este lunes que "no hay ninguna novedad" sobre un eventual acercamiento a cárceles vascas de presos de ETA y que, aunque su formación nunca ha dejado de plantear este asunto al Gobierno, no lo ha hecho "de una manera especial" en los últimos tiempos.

Esteban ha comentado que esa propuesta de los 250 kilómetros la planteó el Gobierno vasco "hace mucho tiempo" pero que "no hay ninguna novedad" al respecto. "No hay nada de nada", ha zanjado, incidiendo en que no se ha hablado "en absoluto" de este tema en la negociación sobre los Presupuestos que su grupo ha mantenido con el Ejecutivo.