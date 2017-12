PNV no asistirá este martes a la reunión del Pacto Antiyihadista ni siquiera como observador

Mantiene, "sin ningún género de duda", su "firme compromiso" en la lucha contra el terrorismo y contra "el yihadista en particular"

El PNV no asistirá este miércoles a la reunión del Pacto Antiyihadista ni siquiera como "observador". La formación jeltzale, que no suscribió este acuerdo por las discrepancias que mantiene con su contenido, como la medida de prisión permanente revisable, acudió en calidad de "observador" al encuentro que este foro mantuvo el pasado 21 de agosto, tras los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils.

No obstante, ante la nueva cita del Pacto Antiyihadista que se producirá mañana, el Grupo Vasco ha asegurado que no estará presente porque persisten las divergencias que le llevaron a no firmar el documento de su constitución en el año 2015.