Bildarratz asegura que los jeltzales están "abiertos a estrategias de cualquier partido", pero con la agenda vasca en "lugar principal"

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha afirmado que espera "bien poco" de la moción de censura que se debatirá este martes en el Congreso y que Podemos ha presentado "queriendo marcar el calendario del PSOE". Asimismo, ha asegurado que "quien verdaderamente ha sujetado a Mariano Rajoy en un primer momento" ha sido la formación de Pablo Iglesias, al tenerse que "repetir las elecciones" al no conseguir los socialistas "el apoyo, entre otros, de Podemos".

"En todo momento, ha ido Podemos queriendo marcar el calendario del PSOE. Nosotros lo vemos en ese marco y no tiene más que un elemento más de comunicación, que es a lo que Podemos es tan aficionado", ha añadido.

Bildarratz ha insistido en que las mociones de censura deben plantearse con "otra visión, otra ambición" y, por tanto, "si alguien quiere de verdad plantear una moción de censura, sabe que el camino no es a través de un SMS, sino negociando con los partidos de verdad, en serio, y haciendo un planteamiento real, viable para que pueda salir adelante".

Según ha indicado, "en tanto eso no se dé, no lo vemos muy factible", con independencia de que, además, "la diferencia en número de escaños entre PP y PSOE es muy grande".

Preguntado por las críticas que puede recibir el PNV por no apoyarla, ha subrayado que "quien verdaderamente ha sujetado a Mariano Rajoy en un primer momento fue Podemos" ya que, según ha recordado, se tuvieron que "repetir las elecciones" porque "el PSOE no consiguió, entre otros, el apoyo de Podemos".

"No acabamos de entender por qué ahora Podemos quiere hacer lo que en su momento no pudo hacer", ha reiterado el senador jeltzale, que ha asegurado que el PNV está "abierto a cualquier estrategia que cualquier partido quieran llevar adelante" pero le va a pedir que "la agenda vasca tiene que ocupar un lugar principal y Euskadi tiene que ser un eje de cualquier pretensión de gobierno".

En cualquier caso, Bildarratz ha advertido de que la ciudadanía "pide estabilidad" y, por tanto, "no podemos andar en juegos de ahora presento una moción de censura y, si no me sale, la presento otra vez dentro de cuatro meses".