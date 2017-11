PNV no vería extraño que los exconsellers detenidos queden en libertad antes de las elecciones del 21-D

EUROPA PRESS

El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que no le extrañaría que "en unas semanas" los exconsellers catalanes que están en prisión sean puestos en libertad. "Me temo que quizá sea así porque llegar con estas personas en prisión a las elecciones del 21-D no sea bueno para los intereses electorales de algunos", ha advertido.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale ha considerado además que la situación actual, con Carles Puigdemont en Bélgica, supone "una incomodidad para ambos gobiernos" europeos.

Cuestionado por lo que sucederá con el expresident Puigdemont, Esteban ha reconocido que cuando uno va ante un tribunal "nunca se puede decir qué va a ocurrir", pero ha advertido de que "lo que no es de recibo ni tiene sentido es la prisión" para exmiembros del Govern.

"Tampoco entiendo que se atiendan acusaciones por rebelión cuando no ha habido un levantamiento armado ni tampoco la sedición, porque no ha habido una protesta tumultuaria sino manifestaciones democráticas", ha criticado, para añadir que la situación generada en Cataluña "no se va a arreglar así".

A su juicio, "hasta cierto punto", se está ante "un juicio político" ya que hay cuestiones que son políticas pero se tratan como si fuesen penales.

"Tampoco quiero yo negar la razón a ninguna parte pero me cuesta mucho entender las razones que han llevado a la jueza a actuar así. No me extrañaría que en unas semanas estas personas estén en libertad. Me temo que quizá sea así porque llegar con estas personas en prisión a las elecciones del 21-D no sea bueno para los intereses electorales de algunos partidos", ha advertido.

En esta línea, ha recordado que la Constitución española tiene, entre sus derechos, la libertad ideológica y de expresión y, por ello, no entiende que desde la Fiscalía española se preguntara a los detenidos si se iban a presentar a las elecciones del 21-D.

Cuestionado el hecho de que la Fiscalía belga haya solicitado información sobre las cárceles españolas antes de la declaración prevista para este viernes del expresident Carles Puigdemont, el representante jeltzale ha incidido en que las preguntas de la Fiscalía belga han sido "muchas y de diverso tipo".

"Guste más o menos ellos tienen que realizar un proceso y están obligados formalmente a hacer estas preguntas. Tampoco creo que les gustará hacer esas preguntas. No es habitual la situación en que estamos y es una incomodidad para ambos gobiernos", ha afirmado.

LEHENDAKARI

Por otro lado, ha destacado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ejerció una labor "un poco de correo" entre los gobiernos español y catalán antes de la declaración de independencia.

"El lehendakari cree que hizo lo que debía hacer y estaba en su mano porque también se lo pidieron y cuando uno hace lo que puede ya está, los protagonistas son otros", ha zanjado.