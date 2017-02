PNV hablará cuanto antes con todos los grupos para buscar pactos para el presupuesto vasco, aunque sean de mínimos

Cree que no se puede plantear la reforma fiscal como un escollo para negociar, salvo que se use como argumento para "no avanzar" ((Esta noticia sustituye la anterior con el mismo titular))

La parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha asegurado que su partido hablará "cuanto antes" con todos los grupos parlamentarios vascos para "intentar alcanzar acuerdos" sobre el Presupuesto de 2017, "aunque sean de mínimos". Además, ha advertido de que no se puede plantear "el capítulo de ingresos" y una posible reforma fiscal como "un escollo para negociar", "salvo que sea un argumento para no seguir avanzando".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la representante jeltzale en la Cámara autonómica ha considerado que el proyecto de Cuentas presentado este pasado martes es "muy positivo" porque se dirige a "garantizar un crecimiento sostenible, generar oportunidades de empleo de calidad y a garantizar las necesidades de las personas".

Además, ha destacado el "esfuerzo social" del Presupuesto, con un 76% del las partidas destinadas al gasto social, lo que debe llevar a agradecer "el esfuerzo colectivo de la sociedad para garantizar una vida digna a quien más lo necesita".

Según ha dicho, ahora se abre un "escenario de negociación política" en el que el PNV "tiene clara voluntad de hablar con todos cuando antes".

Gorospe ha apuntado que el consejero de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo autónomo, Pedro Azpiazu ya tuvo un primer contacto con los grupos parlamentarios durante el primer pleno de la legislatura, y se mostró abierto a "hablar continuamente para ir explicando sus propuestas y a escuchar sus aportaciones".

"Ahora se tiene que decir si se quiere más en algún aspecto de dónde se quiere quitar", ha señalado. La voluntad del Ejecutivo es

"hablar con todos los grupos parlamentarios e ir avanzando en ese ámbito".

En lo relativo a los ingresos, ha puntualizado a quienes critican este capítulo, y piden una reforma fiscal para subir el gasto, que la actualización del sistema tributario que debiera abordarse es competencia de las Juntas Generales de cada territorio histórico.

"Hay un recorrido en el que, primero se va a proceder a realizar una valoración exhaustiva del sistema vigente y, en segundo lugar, se realizarán aquellas propuestas de modificación que deberán aprobarse en el ámbito correspondiente", ha manifestado.

ÁLAVA, UN EJEMPLO

Josune Gorospe ha recordado que en Álava ya se ha producido un acuerdo presupuestario, "en el que se ha abordado el aspecto de la fiscalidad", por lo que existe "escenario para poder hablar". "Si hay voluntad política, en otros ámbitos también podríamos tener", ha dicho.

Además, ha afirmado que "toda actualización del sistema tributario que pudiera hacerse" no afectaría a los ingresos de este ejercicio, ya que no entraría en vigor hasta 2018. "Todo el que quiera negociar no puede plantear eso como un escollo, salvo que sea un argumento para no seguir avanzando", ha apuntado.

La parlamentaria jeltzale ha insistido en que el "esfuerzo político" y del Gobierno, integrado también por el PSE, se dirigirá a explicar a la oposición "todos los aspectos, tanto de ingresos como de gastos, e intentar llegar a acuerdos, aunque sean de mínimos". Creemos que la sociedad vasca nos exige que hagamos ese esfuerzo", ha añadido.

Además, ha advertido de que "difícilmente" se puede rechazar el presupuesto "por la parte del gasto" ya que el que se destinaba en 2012 a políticas sociales, salud y educación, ascendía a 6.390 millones, 806 millones menos que el de este año. En concreto, si en 2013 Salud contaba con una partida de 3.263 millones, en 2017 tendrá 374 millones más, mientras en lo relativo a la RGI, en 2013 el total ascendió a 435 millones frente a los 491 millones más de 2017.

También ha destacado otras partidas del gasto, y el "esfuerzo inversor" de las Cuentas. "Si nos dan la oportunidad de explicarlo, vamos a tener oportunidad de acordar un Presupuesto que cuente con un amplio apoyo político en el parlamento", ha concluido.