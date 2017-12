PNV insiste en que no tiene "nada que decir o hacer" sobre los PGE hasta que PP "no cambie su actitud" en Cataluña

Bildarratz emplaza a que los "dos bloques" de Cataluña "se pongan de acuerdo en una solución" que pase por que los catalanes se expresen

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha insistido en que no tiene "nada que decir o hacer" sobre Presupuestos Generales del Estado hasta que PP "no cambie su actitud" en Cataluña, y no solo dejando de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Además, ha emplazado a los "dos bloques" de Cataluña a que se "interrelacionen y se pongan de acuerdo en una solución" que pase por que los catalanes "se expresen".

Jokin Bildarratz cree que los populares "siempre van a intentar presionar y, de una manera u otra, meter alguna puya". "Pero nuestro mensaje es muy claro. En tanto en cuanto no cambie la actitud respecto a la situación catalana, nosotros no tenemos nada que decir o hacer", ha subrayado.

Por ello, considera que Cs ha encontrado los "puntos débiles" de los populares "y los está intentando explotar". "Podemos hablar de corrupción o de otro tipo de cuestiones. Y de cara a Cataluña, Ciudadanos se ha servido de que ellos no han gestionado prácticamente ninguna institución, con lo que no tiene ese desgaste y sí lo tiene el PP. El grupo popular se ha desgastado, no ha conseguido llevarse 'los honores' del 155 y ha sufrido el desgaste del 1 de octubre, etc, y Ciudadanos se ha quedado con el resto", ha señalado.