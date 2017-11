PNV dice que "de ninguna manera" están unidas las cuentas vascas y los PGE "como no lo estuvieron el año pasado"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado este lunes que "de ninguna manera" están asociados la aprobación de las cuentas de la Comunidad Autónoma vasca y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, "como no lo estuvieron el año pasado", y ha recordado que el Gobierno central "ni siquiera ha presentado el proyecto" y que, "a día de hoy, no hay nada".

"En Madrid aún ni los han presentado. No sabemos lo que va a suceder con la situación en Cataluña, no sabemos si vamos a estar dispuestos a hablar y, si lo estuviéramos, no sé qué es lo que saldría de esa negociación. Puede que no nos podamos poner de acuerdo en lo que solicitamos. De todas maneras, no están para nada unidos, como no lo estuvieron el año pasado", ha asegurado.