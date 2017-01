El PNV dice que de momento no hay "ningún avance" sobre los Presupuestos de este año con el PP

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha afirmado que de momento no hay "ningún avance" sobre una negociación con el PP para pactar los Presupuestos Generales del Estado de este año, en los que su partido antepondrá el cumplimiento de lo que denomina la 'agenda vasca'.

En declaraciones en la Cámara Alta, Bildarratz ha asegurado también que al PNV no le influye si el PSOE u otros partidos entran o no a negociar con el PP las cuentas de este año, "no es lo más importante", sino si los 'populares' están dispuestos a aceptar los asuntos más importantes para la formación nacionalista. Entre ellos, la renovación del Cupo vasco o la conclusión de las obras del AVE.

"Lo importante es que en esa negociación se responda a las necesidades de la agenda vasca", ha insistido Bildarratz, que ha asegurado que de momento "no hay ningún avance" con el PP.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha vuelto a hacer este martes una apelación a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos del Estado para este año y ha asegurado que hay contactos con todos ellos.

El PSOE, por su parte, se mantiene de momento en que presentará enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos si llega al Congreso y el Gobierno reitera su mensaje de los problemas que tendrán por ejemplo las autonomías, varias de ella gobernadas por los socialistas, si no salen adelante las nuevas cuentas.