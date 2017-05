PNV recuerda al PP que su acuerdo presupuestario es solo para 2017, aunque está dispuesto a hablar de los de 2018

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atuxa, ha recordado al Gobierno de Mariano Rajoy que su acuerdo presupuestario es solo para 2017, aunque ha asegurado que su partido está dispuesto a hablar de los de 2018, si se les llama para ello.

A su juicio, el PP "tendrá que decidir también cuál es su estrategia a seguir respecto a la oposición, en general, y desde luego, al PSOE". "Me parece poco elegante que el presidente del Gobierno no sea capaz de llamar al secretario general electo del principal partido de la oposición de España. Es algo que, por cortesía, todos los partidos hacemos siempre", ha apuntado.

Itxaso Atutxa ha señalado que, "hasta que no se sepa cómo se configura de verdad el PSOE después de la elección del secretario general, cómo es la nueva ejecutiva, qué pasa en el próximo congreso", no se clarificará "cuál va a ser el camino a seguir por el PSOE".

La dirigente jeltzale ha señalado que "hay que hacerlo de una forma seria", y ha reiterado que su partido está para ser "constructivo, no para destruir a otros".

Atutxa ha dicho que no existe ningún peligro en el pacto de Gobierno PNV-PSE tras vencer Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. "Es verdad que los datos de Sánchez en Euskadi han sido importantes, aunque haya ganado Patxi López en Bizkaia y en Gipuzkoa, pero vemos, por parte de la Ejecutiva del PSE-EE, una voluntad incluso de respetar esa representatividad que ha conseguido en votos la candidatura de Sánchez de cara al posible Congreso", ha añadido.

En su opinión, es "una forma incluso hábil de planteamiento de cara a su propio Congreso después en Euskadi y de fortalecimiento, posiblemente, del liderazgo de Idoia Mendia". "A nosotros nos interesa que sigan manteniendo esa tranquilidad y nuestra relación con ellos no se ha visto deteriorada, sino que sigue absolutamente normalizada y muy correcta", ha indicado.

La máxima representante del PNV en Bizkaia ha explicado que no hay "ningún problema" en el pacto de Gobierno en Euskadi y en el resto de instituciones "sin ningún altibajo en absoluto". "La relación en el trabajo se sigue manteniendo estupendamente", ha manifestado.

También se ha referido a las relaciones del PNV con EH Bildu que, según ha reconocido, "quizá se habían enfriado un poco", aunque no en lo personal. "Algunas acciones de las juventudes de Sortu, de Ernai, contra batzokis del PNV nos habían molestado mucho. No son de recibo. Es algo, no solo antiguo, sino anacrónico total, y es una falta de respeto absoluto a las ideas del prójimo", ha aseverado.