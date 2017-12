PNV afirma que el 155 "no ha servido para nada" y defiende "máximo diálogo y negociación"

Dice que se ratifica la mayoría a favor del derecho a decidir y la consulta para resolver "el conflicto" catalán

El EBB del PNV ha afirmado que este jueves se ha demostrado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña "no ha servido para nada" y ha defendido que haya "el máximo diálogo y negociación" para que la sociedad catalana "encuentre un marco político y jurídico satisfactorio". Además, ha destacado que en las elecciones se ha ratificado la mayoría existente a favor del derecho a decidir y la consulta para resolver "el conflicto" catalán.

Tras felicitar al pueblo catalán "por la normalidad cívica y democrática con la que ha afrontado esta jornada tan trascendente y particular", ha afirmado que en estos comicios "se buscaba de forma indisimulada que la llamada 'mayoría silenciosa' hiciera bascular la política catalana hacia el unionismo"

"Y es evidente que esto no ha sido así. Un 52,5% de catalanes han votado hoy por opciones contrarias a la independencia, pero el 21-D también ha ratificado que es mayoritario el número de catalanes que defienden el derecho a decidir y que abogan por que el conflicto que hoy se vive en Catalunya se resuelva con una consulta a la ciudadanía", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que, tras esta jornada electoral, hay 78 diputados "favorables al derecho a decidir y a llamar a consultas a la ciudadanía de Catalunya, frente a 57 que no lo son".

"¿Para qué ha servido el 155?, ¿para descabezar a los partidos independentistas?, no. ¿Para alterar las mayorías parlamentarias?, tampoco. Se han producido reajustes dentro de cada bloque, pero no ha habido trasvases de votos de uno a otro. El 155 no ha servido para nada", ha asegurado.