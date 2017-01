El PNV ve solo "supuesto voluntarismo" por parte del PP, pero cree que el Gobierno está siendo igual de "duro"

Aprecia una "disposición buena" a negociar los presupuestos vascos, que cree que podrían aprobarse con "abstenciones" de la oposición

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ve solo "supuesto voluntarismo" por parte del PP hacia los jeltzales, más que "un cambio de actitud real", y cree que el Gobierno de Mariano Rajoy está siendo igual de "duro" con Euskadi que antes, como, a su juicio, demuestra con la interposición de más recursos.

La máxima dirigente del PNV en Bizkaia se ha referido también a las Cuentas vascas para 2017. A su juicio, existe una "disposición buena" a negociar los presupuestos vascos por parte de las fuerzas de oposición y ha apuntado que la Ley podría aprobarse con "abstenciones" a cambio de la incorporación de enmiendas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Atutxa no ve "un cambio de actitud real, en absoluto", en el PP hacia el PNV. "Yo invitaría a cualquiera a que hiciera un pequeño ejercicio muy sencillo, que es coger un boli y un papel o el ordenador, y que ponga negro sobre blanco en qué ha cambiado exactamente estos últimos dos o tres meses la actitud del Gobierno español respecto a Euskadi y en qué ha cambiado el PP respecto al PNV", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado: "si alguien encuentra cinco diferencias con lo que había antes, yo lo compro, pero es que no lo veo". "No hay nada concreto, no hay nada. Hay supuesto voluntarismo cuando se hacen algunas declaraciones y, más allá de eso, nosotros no hemos notado nada", ha apuntado.

Además, ha dicho que "la acción del Gobierno español está siendo tan dura, por lo menos, como estaba siendo antes, y el tema de los recursos es claro y se está viendo todos los días".

La dirigente jeltzale ha admitido que la relación entre el Grupo del PNV en el Congreso con el Gobierno central ha sido "fluida habitualmente", y no ha sido "tan mala" la que se ha mantenido entre ministros y consejeros del mismo ramo.

Sin embargo, ha apuntado que no existe "una mejora" de la relación del presidente del Ejecutivo popular con el lehendakari, con quien mantiene "llamadas cortísimas de teléfono y carteo" para referirse "a la invitación a la reunión de presidentes". También cree que "hay que desmitificar" las reunión bilateral para abordar la posible retirada de recursos "y en uno o dos días vuelve a haber más, sin siquiera haber avisado y establecido una relación bilateral".

"La 'operación diálogo' lo que tiene que tener es diálogo bilateral con Euskadi, porque somos una Comunidad diferente dentro del estado español, y si el PP quiere algo, tendrá que demostrarlo", ha dicho.

Según ha indicado, el PP "sabe" que "esto no es una pataleta del PNV ahora". "Estamos constatando una realidad de los últimos 2 ó 3 meses. Si de verdad quieren algo, nos lo tienen que demostrar. Y que cuando nosotros decimos algo, lo cumplimos. Lo hicimos con respecto a la investidura del señor Rajoy y lo vamos a ser también ahora con respecto a los Presupuestos del Estado, por más que De Guindos, en alguna entrevista, haya dejado entrever que puede haber acuerdos", ha señalado. En este sentido, Atutxa ha asegurado que, si PP y PNV se "sientan algún día", la posibilidad de acuerdo "ya se verá".

La presidenta del PNV de Bizkaia ha recordado que la negociación presupuestaria con el PP "todavía no ha comenzado", y que su partido mantiene la "posición habitual" abierta "a poder llegar a acuerdos". "Pero claro, nos tiene que llamar para sentarnos. No ha existido esa llamada, no hay ninguna propuesta concreta en ningún punto de los Presupuestos Generales del Estado, ninguna", ha dicho.

Además, ha garantizado que el PNV será "claro" en sus compromisos, y sólo hará "lo que sea bueno para Euskadi". "Pese a que tenga coste político en algunos momentos para nosotros, lo llevaremos a cabo también en Madrid", ha apuntado.

DELEGADO DEL GOBIERNO

Respecto al relevo de Carlos Urquijo por Javier De Andrés, al frente de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, Atutxa ha asegurado que lo "mejor" sería no tener esa figura en Euskadi. "Sería la normalización del Estado de Autonomías, si de verdad creen en él", ha señalado.

Además, tras las primeras declaraciones de De Andrés en el cargo, ha puesto en duda que "se vaya a desviar mucho, en lo político e institucional", de predecesor. "Es su propio cargo institucional el que está caduco y no tiene ningún sentido", ha añadido.

Además, ha apuntado que la sustitución de Urquijo por De Andrés "la veían" los populares ante la "incapacidad" del anterior delegado del Gobierno de "llevar una acción mínimamente amable". "Creo que el Gobierno español no se debía sentir muy representado", ha dicho.

Ante la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Euskadi, a la que acudirá la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que corresponde al Ejecutivo vasco "medir" la representación institucional en ese acto.

PRESUPUESTOS VASCOS

Preguntada por los posibles apoyos para lograr sacar adelante los presupuestos vascos para este año, ha recordado que "algunas veces" las Cuentas se aprueban "con abstenciones de la oposición, a partir de algunas enmiendas que a unos y a otros se les acepta", como ha ocurrido en diversos municipios vascos y en algunas Juntas Generales. "Creo que los Presupuestos de Euskadi pueden ir más en ese sentido", ha dicho.

Además, ha dicho percibir una "disposición buena" por parte de la oposición, que es "abierta y, al mismo tiempo, no unida". "Creo que hay un margen de diálogo, si todos hacemos un ejercicio de realismo, sabiendo cuál es la situación económica del país y las posibilidades reales".

"Creo que sí hay un margen de juego con el resto de grupos de la oposición. El PSE en eso hace piña con el PNV y el Gobierno va a tener una actitud unitaria", ha señalado.