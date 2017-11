El PNV advierte de que sólo se apuntará a la nueva comisión territorial del Congreso si prioriza Cataluña y Euskadi

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha advertido este martes de que sólo se apuntará a la nueva comisión de reforma territorial que el PSOE ha impulsado en el Congreso si se debate en primer lugar los casos catalán y vasco.

Al término de la Junta de Portavoces, Esteban ha confirmado que su partido no participará este miércoles de la constitución de la citada comisión porque sostiene que no "adecuado" que comience a trabajar en plena campaña electoral en Cataluña.

El nacionalista vasco no augura un futuro "muy halagüeño" al citado órgano al menos en esta primera fase en la que ya han anunciado que no estarán Unidos Podemos, ERC y el PDeCAT, además del PNV.

No obstante, no ha descartado que su partido se sume a la comisión siempre que el PP, el PSOE y Ciudadanos no la utilicen para hablar del sistema autonómico español, mezclando "churras con merinas". Esteban considera que si se mezclan los problemas que pueda tener Extremadura con los que puede tener Cataluña, esa comisión "no va a servir para nada". "Para eso que no cuenten con nosotros", ha avisado.