PNV llama a la tranquilidad en Euskadi tras el atentado de Barcelona y a crear "tensión bien entendida" en la Ertzaintza

Además, ha asegurado que este tipo de actos terroristas no suponen que haya "un choque de civilizaciones, sino de terror puro y duro". "Somos muchas las sociedades en este mundo que sabemos lo que es que, en nuestro nombre, alguien genere terror, y la injusticia que supone", ha asegurado en referencia a ETA.

Tras recordar a las familias de las víctimas, ha realizado un llamamiento a que se sigan las consignas "importantes" que trasladaron las instituciones catalanas, como "el tener prudencia y la no difusión de imágenes porque fue escandaloso en redes, con imágenes escabrosas".

Atutxa espera que atentados como éste "no vuelvan a ocurrir". También ha destacado que no se está "ante un choque de civilizaciones, sino de terror puro y duro". "No estamos hablando de una religión imponiendo algo", ha aseverado.