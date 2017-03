El portavoz del PP-A: Si PSOE era un desastre con Sánchez que abran los ojos en Ferraz que un monstruo viene a verles

Asegura que "Andalucía no se merece una presidenta al borde de un ataque de nervios con las maletas hechas"

El portavoz del PP-A y presidente del partido en Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que el PSOE "no va a mejorar ni mucho menos con Susana Díaz al frente" y ha apuntado que si se cree que el partido era "un desastre" con el anterior secretario general, Pedro Sánchez, "que abran los ojos en Ferraz porque un monstruo viene a verlos", aludiendo al título de la película.

En el XV Congreso Regional del PP-A, que se celebra desde este viernes en Málaga, Bendodo ha indicado que "Andalucía no se merece una presidenta al borde de un ataque de nervios con las maletas en la puerta deseando irse" y ha afirmado que las comparaciones "son odiosas", apuntando que cuando se compara "lo que hace el PP en tantos pueblos y ciudades andaluzas y lo que hace el PSOE en la Junta, las diferencias son evidentes".

Ha criticado que Díaz quiera ahora compaginar la presidencia del Gobierno andaluz y la secretaría general socialista. "Si cuando se le presuponía dedicada a Andalucía no ejercía, qué va a compaginar, no se puede compaginar la nada, la parálisis que es su modelo de gobierno", ha lamentado.

El presidente del PP de Málaga se ha preguntado "con quién se va a quedar cuando tenga que elegir entre estar en el Parlamento con los problemas de los andaluces o estar con los problemas de los socialistas de Galicia, Cataluña o Madrid".

"Creo que hace tiempo que no está en Andalucía porque cuando uno dice que se va, realmente es que ya se ha ido", ha apuntado Bendodo, quien ha añadido que Díaz "se tiene que ir, porque ya se ha ido", advirtiendo de que "no puede llevarse a los andaluces con ella en ese viaje a ninguna parte".

El portavoz del PP-A ha asegurado que en la región hay "demasiados lunes al sol, que con el Gobierno de Susana Díaz son lunes, martes, miércoles, todos los días al sol sin hacer nada productivo". "No merecemos una Andalucía al borde de un ataque de nervios", ha manifestado.

Por contra, ha dicho que la comunidad andaluza "merece un presidente a tiempo completo, alguien que escuche y soluciones los problemas de la gente", por lo que ha señalado que "es el tiempo de Juanma Moreno", del que ha dicho es "la mejor opción para llevar la Belle Époque a Andalucía".

"Con Juanma Moreno, el PP va a volver a ganar en Andalucía, como con nuestro presidente de honor, Javier Arenas. Pero ahora ganar es gobernar", ha dicho, incidiendo en que con Moreno "seguro que dejaríamos de ser los primeros en impuestos y paro y los últimos en educación y en sanidad". "Tenemos las personas, las ideas, la ilusión. Tenemos el PP", ha concluido.

De su lado, el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, tras dar la bienvenida a los compromisarios de las ochos provincias andaluzas, ha defendido la figura de Juanma Moreno y la gestión del Gobierno del PP, que "ha demostrado cómo se puede recibir un país en la quiebra y ponerlo en funcionamiento". "Tenemos que demostrar que somos capaces de seguir en esa línea", ha agregado.

Además, en clave andaluza, ha advertido que la Comunidad "tiene potencionalidad pero está cortada desde la Junta" que, gobernada por Susana Díaz, ejecuta una política "que no descentraliza en los municipios y no confía en su capacidad de gestión", por que "no dedica la atención debida a la educación", o por "limitar la capacidad de nuestra región porque no apuesta e impulsa en el emprendimiento"

Frente a esto, De la Torre se ha mostrado convencido de que los andaluces darán su confianza a Moreno, a quien ha exclamado: "Adelante Juanma, a gobernar Andalucía como merece nuestra tierra".