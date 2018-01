PP-A pide a Susana Díaz que "monte el lío en Madrid y no en Andalucía" con la financiación autonómica

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha pedido este miércoles a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "monte el lío en Madrid y no en Andalucía" con el nuevo modelo de financiación autonómica porque en la comunidad "no hay ningún problema" para alcanzar un acuerdo, mientras que en Madrid tiene que ponerse de acuerdo con el secretario general de su partido, Pedro Sánchez.

"El Parlamento (andaluz) podrá elaborar un dictamen y fijar una posición, pero la aprobación será en el Congreso y el PP no cuenta con los votos suficientes para sacarlo adelante en solitario", ha destacado la portavoz del PP-A, quien se ha preguntado si Susana Díaz arremete contra el Gobierno de Rajoy "porque no quiere enfrentarse a su partido y a Pedro Sánchez, quien a lo mejor no le sirve como interlocutor".