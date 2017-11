El PP acusa a ADADE de actuar en beneficio del PSOE y de financiarse gracias a instituciones gobernadas por socialistas

El PP en el Senado ha acusado este martes a la Asociación de Abogados Demócratas por Europea (ADADE) de realizar la acción popular como "abogados de parte" y de intervenir solo en casos que afectan al PP. Así el portavoz 'popular', Luis Aznar, ha sugerido que la asociación financia su actividad gracias a los servicios que prestan a instituciones gobernadas por el PSOE y, por ende, trata de beneficiar sus intereses.

Según ha explicado, los gastos generados por la acción popular ejercida por ADADE es asumida "gratuitamente" el abogado que asume cada caso. "Los medios intelectuales no los cobramos y los materiales van a cargo del despacho", ha señalado Benítez de Lugo, quien ha señalado que la decisión de personarse en los casos es decidida por la junta directiva, ante el escepticismo de Aznar que ha dudado del "altruismo" de ADADE.

"No creo en los ángeles, ese mundo idílico que nos describe no me lo puedo creer", ha asegurado Aznar. En esta línea el grupo 'popular' ha cargado contra los trabajos de asesoría que Benítez de Lugo lleva realizando desde hace más de dos décadas para el grupo socialista en el ayuntamiento de Madrid.