La comisión sobre la 'caja b' del PP apela por escrito a Ana Pastor para exigir colaboración a la Audiencia Nacional

El presidente de la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, Pedro Quevedo, ha formalizado por escrito su petición a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, para que traslade a la Audiencia Nacional el malestar que ha causado su negativa a remitir a los comisionados el grueso de la documentación relativa a casos de corrupción que salpican a los 'populares' que habían solicitado y para que exija a los jueces que colaboren lealmente con este órgano.

No obstante, hubo un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada quien considera que esta falta de colaboración con el Congreso es injustificada porque el objeto de la investigación parlamentaria no determinar responsabilidades penales, y, por tanto no está en peligro la presunción de inocencia.