El PP minimiza la visita a Bruselas de Puigdemont, cuyo "nuevo Brexit" catalán encuentra "aliento en la extrema derecha

González Pons augura que este martes no habrá "ninguna autoridad presente" en la charla del presidente catalán

El eurodiputado del PP y portavoz de la delegación española, Esteban González Pons, ha minimizado este lunes la visita que este martes realizará al Parlamento Europeo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque "no va a haber ninguna autoridad presente ni se trata de un acto institucional". Eso sí, ha dicho que las tesis del Gobierno catalán a favor de un 'Brexit catalán' cada vez encuentran "más aliento en la extrema derecha".

Así se ha pronunciado en un encuentro con periodistas en la sede del PP, ante la visita que Puigdemont realizará este martes a Bruselas junto con su vicepresidente, Oriol Junqueras (ERC), y su conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva. Esa conferencia -que tendrá lugar en una sala de amplio aforo de la Eurocámara-- ha sido organizada por tres eurodiputados catalanes, Jodi Solé y Josep-María Terricabras, de ERC, y Ramón Tremosa, de PdeCat.

El pasado viernes González Pons envió un email a los eurodiputados del PPE para que no acudan a ese acto de Puigdemont alegando que hablará de un referéndum de independencia que es "inconstitucional" y contrario a los "más profundos" principios de la UE. A su entender, con su presencia se podría crear la "falsa impresión" de que la Eurocámara apoya la celebración del referéndum en Cataluña.

ACTO "PARTICULAR"

González Pons ha restado trascendencia a ese acto subrayando que no es un acto institucional a pesar de que lo realiza "dentro" del Parlamento Europeo. "Cuando el presidente de la Generalitat visita Bruselas debería hacerlo de manera institucional y mañana lo hará de forma particular. Es un acto particular en el que actuando como un particular ha alquilado una sala del Parlamento europeo, como podría haberlo hecho en un bar y va a reunir a los que quieran ir a verle para contarles su referéndum", ha abundado.

El portavoz de la delegación española del Partido Popular ha recalcado que en Bruselas cada vez "se entiende menos" la actitud de Puigdemont y de los independentistas catalanes porque lo que plantean "se ve como un nuevo Brexit", tanto a España como a la Unión Europea.

"Lo que Puigdemont quiere es salirse de la UE y salirse del mercado único y por eso cada vez tiene más aliento en la extrema derecha. El grupo de (Nigel) Farage y el grupo de Le Pen cada vez ven con más alegría todos los movimientos que hace Puigdemont desde Cataluña porque un Brexit como el de Gran Bretaña en Cataluña lo que ayudaría es a romper un poco más una UE que en este momento no está pasando por su mejor instante", ha enfatizado.

Fuentes de la delegación española del PPE pronostican que esta charla del presidente de la Generalitat tendrá poco éxito porque no habrá personalidades europeas y va a Bruselas por un conducto "no institucional" a decir 'Yo también quiero hacer un Brexit', una tesis que ven "más cerca de la extrema derecha".