PP dice que la decisión de dimitir de Canalda le honra por ser "voluntaria" y confía en que Calvo y Bravo son inocentes

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha señalado que la decisión de dimitir de su cargo del que era el presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, tras ser imputado en el caso Lezo le "honra por ser "voluntaria" y confía en la inocencia de el exconsejero regional Pedro Calvo, el presidente de Adif y exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo.

"Es una decisión que le honra porque es una decisión que ha adoptado voluntariamente", ha resaltado al mismo tiempo que ha incidido en que el órgano depende de la Asamblea y no de la Comunidad de Madrid no tendría que dimitir, ya que no es alto cargo del Gobierno regional y tampoco es afiliado al PP, lo que le deja fuera de su código ético.