El PP cuestiona la urgencia de reformar la Constitución y que Iglesias y Rufián tengan la "responsabilidad suficiente"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha cuestionado este jueves la "urgencia" de llevar a cabo una reforma constitucional, al tiempo que ha puesto en duda que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el diputado de ERC Gabriel Rufián tengan la "responsabilidad suficiente" para abordarla, comparándoles con dos de los padres de la Constitución española: Jordi Solé Tura, fallecido en 2009, y Miquel Roca i Junyent.

Asimismo, Casado ha hecho hincapié en la dificultad que entraña una reforma constitucional, alegando que "los países no cambian de modelo cada 40 años": "Una reforma constitucional no es una ley orgánica que, si no hay acuerdo, te levantas y te vas", ha apuntado. Y ha remachado: "No hay una sexta República en Francia porque sí, la hay porque hay un momento puntual e histórico que lo requiere".