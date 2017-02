PP C-LM destaca la "unidad y el liderazgo de Cospedal" en su Congreso Nacional y PSOE ve "un pucherazo que da risa"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, ha valorado la celebración el pasado fin de semana del Congreso Nacional del PP sobre el que ha destacado "la unidad del partido y el liderazgo de María Dolores de Cospedal", reelegida como secretaria general. Mientras, la vicesecretaria y portavoz del PSOE en la región, Cristina Maestre, ha mantenido que ha sido un Congreso de "un pucherazo que da risa".

Así se han pronunciado en rueda de prensa este lunes ambas dirigentes. Según Riolobos en dicho Congreso ha primado "la democracia" a través de propuestas "renovadas". Además, ha sido el Congreso de "la unidad", ya que 3.128 compromisarios votaron sí a la renovación de Cospedal, ha mantenido la 'popular'.

"Se ha visto claramente la fortaleza de un partido y se ha visualizado un gran equipo que ha hecho un excelente trabajo", ha dicho. Además, se han presentado más de 4.000 enmiendas, ha dicho.

En relación a la región, Carmen Riolobos se ha mostrado "orgullosa" del papel que ha hecho el PP de Castilla-La Mancha y cómo "ha salido reforzado". Sin embargo, ha criticado que pese a este "liderazgo", gobierne "el partido perdedor", que vive "una guerra sin cuartel".

Por otra parte, ha hecho mención a la Junta Directiva Regional del partido que se celebrará este martes, 14 de febrero, y en la que se convocará el Congreso Autonómico del Partido Popular que llegará "reforzado, con unidad y claro liderazgo de Cospedal".

En otro orden, Riolobos ha explicado que se ha remitido una carta al presidente de la región, Emiliano García-Page solicitándole una reunión para hacer propuestas sobre los problemas de castellano-manchegos dentro de la ronda de contactos que el presidente ha anunciado abrir para abordar la reforma electoral y la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a su juicio, "esto solo preocupa a Page y sus compañeros radicales 'podemitas', ahora más radicales aún. Lo que tiene que hace Page hablar con los partidos de sanidad o educación".

A preguntas de los medios, ha mantenido que la enmienda de acumulación de cargos que se presentó en el Congreso Nacional se ha demostrado "la democracia interna del partido porque de un simple afiliado que no era compromisario presentó una enmienda que llegó hasta el plenario". Esta enmienda, ha concluido, "no la presentaba cuando ostentaba varios cargos, entonces no se entiende".

PSOE VE "DE RISA" EL "PUCHERAZO" DEL CONGRESO

Por su lado, Cristina Maestre ha señalado que el Congreso Nacional del PP fue "de risa" y, no fue "el congreso de la unidad, sino el congreso del pucherazo". Además, ha señalado que también "enfada que muchos ciudadanos ven que el PP ha vivido su peor crisis, Gürtel, el primer partido que se sienta en el banquillo, recortes, retrocesos, mentiras, financiación ilegal y la respuesta de la secretaria general y el presidente, Mariano Rajoy, es que van a seguir igual". Algo que ha calificado de "verdaderamente lamentable".

Asimismo, se ha preguntado por qué Riolobos ve esa unidad y liderazgo cuando "se oyeron gritos de presentes sobre el pucherazo y el tongo y, muchos del PP de Castilla-La Mancha incluso, han pedido vídeos para ver ese voto a ojo y los resultados".

Por último, ha mantenido que "quien mucho abarca, poco aprieta" en relación al número de cargos de María Dolores de Cospedal, al tiempo que destacaba Maestre que la propia Cospedal "ha reconocido que no da a basto".

En relación a la carta del Partido Popular, Maestra ha concluido que lo que hace el presidente reformando el Estatuto de Autonomía es "blindar derechos sociales para que no llegue nadie como Cospedal y quite derechos a los ciudadanos".