PP afirma que los presos de ETA tendrán que cumplir la ley para su acercamiento, pese a que la banda se disuelva

Dice que los homenajes a presos de ETA suponen "una imagen vieja, rancia y del pasado" y que "lo moderno es rechazar" a quien comete asesinatos

El dirigente del PP cree que, "si no lo hacen, es porque no quieren o porque no les dejan". "Ése es un problema de los presos y de sus familias, no del conjunto de la sociedad ni vasca ni del resto de España", ha apuntado.