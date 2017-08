El PP dice que en España "no sobran turistas" y que no permitirá que "extremistas minoritarios se carguen el turismo"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Javier Arenas, ha insistido este viernes en que en España "no sobran los turistas", sino que los que sobran "son los que protagonizan conductas vandálicas o actitudes violentas". "No vamos a permitir que los extremistas minoritarios nos agüen la fiesta a todos los españoles y se carguen el turismo", ha sostenido.

En este sentido, ha recalcado que en los actos del PP se habla de "futuro, empleo y preocupaciones reales de los españoles", que es "algo que el PP no debe perder". "Cuando nos reunimos pensamos, diseñamos el futuro no sobre ocurrencias, sino sobre lo que realmente preocupa a la sociedad española", incidiendo en que "con orgullo" el PP "es el partido de la cohesión de España y todos los días lo intentamos demostrar".

"Desgraciadamente hay algunos que quieren convertir los éxitos en fracasos y en este asunto es imposible", ha sostenido Arenas, lamentando que "lo van a intentar con todas las consecuencias". Eso sí, ha dejado claro que "no vamos a permitir que los extremistas minoritarios", ya que "no me gusta hablar de radicales, que tienen que ver con raíz", "nos agüen la fiesta a todos los españoles. No vamos a permitir que se carguen el turismo", ya que este, ha dicho, "es un éxito colectivo y lo es por el clima, por nuestro patrimonio histórico y cultural".