PP de Getxo pide que el empadronamiento sea requisito indispensable para acceder a los servicios sociales

El PP de Getxo ha pedido este lunes que se incluya el justificante de empadronamiento como requisito "indispensable" para acceder a la asistencia de los servicios sociales municipales porque "el libre acceso los colapsa".

En un comunicado, el portavoz del grupo municipal del PP, Iñaki Gamero, ha asegurado que "no se trata de no querer atender a aquellas personas necesitadas que no residen en el municipio", sino que "no se pierda la calidad de los servicios sociales y que los mismos puedan atender adecuadamente las necesidades de los vecinos getxotarras".

En este sentido, ha explicado que, para acceder, por ejemplo, a los pisos de acogida que ofrece el Ayuntamiento, no hace falta estar empadronado en Getxo, como tampoco se necesita justificante de padrón para acceder al servicio de atención diurna.

"En estos momentos, cualquier ciudadano que contacte con los servicios sociales municipales solicitándolos tiene acceso directo a los mismos, da igual que sean de Getxo, de Bilbao o de Madrid", ha apuntado.

Según ha añadido, "en otros casos, como son el alojamiento de personas mayores o el acceso a viviendas destinadas a personas en exclusión social, tan sólo se exige una antigüedad de seis meses de empadronamiento en Getxo".

Gamero ha denunciado que este libre acceso a los servicios sociales municipales está provocando su "colapso". "El tiempo medio de respuesta al solicitar una primera cita en los servicios sociales de nuestro municipio es de más de 10 días, cuando el mismo equipo de Gobierno defiende que el protocolo establece siete días de espera como máximo", ha añadido.

A su juicio, "esto se agrava en el caso de una segunda cita o con una cita de seguimiento, en el que el ciudadano tiene que esperar hasta 35 días para ser atendido". "Que el Ayuntamiento no exija un empadronamiento ha suscitado un efecto llamada. Todos aquellos que se encuentran en una situación de atención social saben que pueden acudir a Getxo a solicitar ayuda y que serán atendidos exactamente igual que es atendido un getxotarra, sin preferencia alguna para uno u otro", ha indicado.

En todo caso, ha insistido en que su propuesta "no consiste en una iniciativa discriminatoria en ningún caso, sino que busca atender las necesidades de los getxotarras en la calidad y tiempo que merecen los servicios sociales".